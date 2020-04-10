Karius'tan ikinci feda

İndirim görüşmeleri çerçevesinde Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Beşiktaş'ta kalmak için Liverpool'dan bonservisini bedelsiz almayı teklif eden Karius, bu kez kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve maaş indirimini kabul edeceğini yönetime iletti.

İndirim görüşmeleri çerçevesinde Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Beşiktaş'ta kalmak için Liverpool'dan bonservisini bedelsiz almayı teklif eden Karius, bu kez kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve maaş indirimini kabul edeceğini yönetime iletti. Karius, koronavirüs salgını nedeniyle izin verilmesine rağmen İstanbul'da kalmış, ayrıca daha güvenli gördüğü Türkiye'ye sevgilisini getirmek istediğini açıklamıştı.

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