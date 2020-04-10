10 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Karius'tan ikinci feda

Karius'tan ikinci feda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

İndirim görüşmeleri çerçevesinde Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Beşiktaş'ta kalmak için Liverpool'dan bonservisini bedelsiz almayı teklif eden Karius, bu kez kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve maaş indirimini kabul edeceğini yönetime iletti.

İndirim görüşmeleri çerçevesinde Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Beşiktaş'ta kalmak için Liverpool'dan bonservisini bedelsiz almayı teklif eden Karius, bu kez kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve maaş indirimini kabul edeceğini yönetime iletti. Karius, koronavirüs salgını nedeniyle izin verilmesine rağmen İstanbul'da kalmış, ayrıca daha güvenli gördüğü Türkiye'ye sevgilisini getirmek istediğini açıklamıştı.

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