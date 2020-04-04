Dorukhan Toköz: Dürüst olun!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, menajerinin yeni sözleşme görüşmelerinde problem olduğunu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından 'dürüstlük' mesajı paylaştı.

Dorukhan'dan imalı bir paylaşım geldi. Genç oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, kulüple yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya varılamadığını, görüşmelerin tıkandığını açıklamış, siyah-beyazlı yetkililerle yapılan her görüşmede şartların değiştiğini söyleyerek Beşiktaş yönetimini suçlamıştı. Sosyal medya hesabından Beşiktaş'taki bazı fotoğraflarını sildiği görülen Dorukhan da menajerinin açıklamaları üzerine manidar bir paylaşımda bulundu. Dorukhan Toköz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı Cumalar. Yapmadığımız ve yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah katında büyük kızgınlığa sebep olan çok çirkin bir davranıştır. Saf/3.ayet. Yalan söylemeyin, dürüst olun arkadaşlar, dürüstlük güzeldir. Evde kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun."

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