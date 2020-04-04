Dorukhan Toköz: Dürüst olun!
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, menajerinin yeni sözleşme görüşmelerinde problem olduğunu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından 'dürüstlük' mesajı paylaştı.
Dorukhan'dan imalı bir paylaşım geldi. Genç oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, kulüple yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya varılamadığını, görüşmelerin tıkandığını açıklamış, siyah-beyazlı yetkililerle yapılan her görüşmede şartların değiştiğini söyleyerek Beşiktaş yönetimini suçlamıştı. Sosyal medya hesabından Beşiktaş'taki bazı fotoğraflarını sildiği görülen Dorukhan da menajerinin açıklamaları üzerine manidar bir paylaşımda bulundu. Dorukhan Toköz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı Cumalar. Yapmadığımız ve yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah katında büyük kızgınlığa sebep olan çok çirkin bir davranıştır. Saf/3.ayet. Yalan söylemeyin, dürüst olun arkadaşlar, dürüstlük güzeldir. Evde kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...