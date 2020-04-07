Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a flaş gönderme!

Beşiktaş, sosyal medya hesabından ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermede bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, TRT 1'de yayınlanan 3'te 3 Tarih programında "Süper Lig tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" sorusunun sorulmasının ardından "Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nı etiketledi.

Beşiktaş kulübünün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TRT'de yayınlanan 3'te 3 Tarih isimli yarışma programında sorulan bir soruyu paylaşan siyah beyazlı kulübün resmi twitter hesabı büyük etkileşim aldı.

Paylaşımda "Süper Lig tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" sorusunun sorulduğu görsel yer aldı. Beşiktaş twitter hesabı görseli paylaşırken ise "Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabını etkiletledi.

Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz? 🦅 @tcmeb pic.twitter.com/qURf1G1z2v — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 7, 2020

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