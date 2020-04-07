08 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a flaş gönderme!

Beşiktaş'tan F.Bahçe ve G.Saray'a flaş gönderme!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.04.2020

Beşiktaş, sosyal medya hesabından ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermede bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, 1'de yayınlanan 3'te 3 Tarih programında "Süper Lig tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" sorusunun sorulmasının ardından "Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nı etiketledi.

Beşiktaş kulübünün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'de yayınlanan 3'te 3 Tarih isimli yarışma programında sorulan bir soruyu paylaşan siyah beyazlı kulübün resmi twitter hesabı büyük etkileşim aldı.

Paylaşımda "Süper Lig tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" sorusunun sorulduğu görsel yer aldı. Beşiktaş twitter hesabı görseli paylaşırken ise "Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabını etkiletledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
Miguel Trauco'dan Beşiktaş itirafı Anlaşamadık Miguel Trauco'dan Beşiktaş itirafı "Anlaşamadık"
Beşiktaş özüne dönüyor! Beşiktaş özüne dönüyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör