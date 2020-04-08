08 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta herkes indirim bekliyordu! Dorukhan Toköz'den flaş hareket

Herkes indirim bekliyordu! Dorukhan'dan flaş hareket
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

'ta flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle mali zorluklar çeken kulüpler, oyuncularından indirim talep etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme konusunda Beşiktaş ile anlaşamayan genç futbolcu , bu kez de menajeri aracılığıyla flaş bir harekete imza attı. İşte detaylar...

'ın 2018'de 1. Lig ekibi 'dan kadrosuna dahil ettiği yıldız orta saha oyuncusu , siyah beyazlı formayla kendini Türk futboluna kabul ettirmiş ve A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmeyi başarmıştı.

Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasında yer alırken, tarafından da ilk 11 oyuncusu olarak nitelendiriliyordu.

Siyah beyazlılarda gerek , gerekse 'ın vazgeçilmezi haline gelen Dorukhan, geçtiğimiz aylarda ağır bir sakatlık geçirmiş ve uzun bir rehabilitasyon sürecine girmişti.

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Sahalara yeniden dönmeyi planlayan yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş ile sözleşmesini yenileme talebinde bulunmuştu. Yıldız futbolcu, 2021 yılında sona erecek kontratını uzatmak isterken, Beşiktaş'a yönetimini hayli şaşırtan bir teklif sundu.

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Türkiye Gazetesi'nin 8 Nisan tarihli haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın futbolcu sözleşmelerinde indirime gideceği esnada menajeri aracılığıyla şoke eden bir talepte bulundu.

Gelecek sezondan itibaren maaş ödemelerini azaltmaya çalışan siyah beyazlı yönetimden, 23 yaşındaki futbolcu, yeni kontratı için 'şu an aldığı ücretin daha fazlasını' talep etti.

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Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı 'nin ise bu konuda tavrının net olduğu ve kurmaylarına, "Transferler dahil yeni sezonda bütçe 30 milyon avronun üstüne çıkmayacak." talimatı verdi.

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