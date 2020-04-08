Beşiktaş'ta herkes indirim bekliyordu! Dorukhan Toköz'den flaş hareket

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle mali zorluklar çeken kulüpler, oyuncularından indirim talep etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme konusunda Beşiktaş ile anlaşamayan genç futbolcu Dorukhan Toköz, bu kez de menajeri aracılığıyla flaş bir harekete imza attı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın 2018'de TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan kadrosuna dahil ettiği yıldız orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, siyah beyazlı formayla kendini Türk futboluna kabul ettirmiş ve A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmeyi başarmıştı.

Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasında yer alırken, Şenol Güneş tarafından da ilk 11 oyuncusu olarak nitelendiriliyordu.

Siyah beyazlılarda gerek Abdullah Avcı, gerekse Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi haline gelen Dorukhan, geçtiğimiz aylarda ağır bir sakatlık geçirmiş ve uzun bir rehabilitasyon sürecine girmişti.

Sahalara yeniden dönmeyi planlayan yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş ile sözleşmesini yenileme talebinde bulunmuştu. Yıldız futbolcu, 2021 yılında sona erecek kontratını uzatmak isterken, Beşiktaş'a yönetimini hayli şaşırtan bir teklif sundu.

ZOR ZAMANDA 'ZAM' DEDİ!

Türkiye Gazetesi'nin 8 Nisan tarihli haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın futbolcu sözleşmelerinde indirime gideceği esnada menajeri aracılığıyla şoke eden bir talepte bulundu.

Gelecek sezondan itibaren maaş ödemelerini azaltmaya çalışan siyah beyazlı yönetimden, 23 yaşındaki futbolcu, yeni kontratı için 'şu an aldığı ücretin daha fazlasını' talep etti.

ÇEBİ: BÜTÇE AŞILMAYACAK!

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ise bu konuda tavrının net olduğu ve kurmaylarına, "Transferler dahil yeni sezonda bütçe 30 milyon avronun üstüne çıkmayacak." talimatı verdi.

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