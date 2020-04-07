07 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı

Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Beşiktaş , dünyaca ünlü dizi La Casa De Papel'e atıfta bulunarak dizi afişini Beşiktaş'a uyarlayarak hesabından paylaştı.

, ünlü 'La Casa De Papel' dizisine çağrışımda bulundu.

Beşiktaş Sergen Yalçın, dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisinin afişini Beşiktaş'a uyarlayarak hesabından 'La Casa De Beşiktaş' notuyla paylaştı.

İşte Sergen Yalçın'ın paylaşımı...

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