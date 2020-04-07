Adnan Dalgakıran'dan Dorukhan Toköz açıklaması
Adnan Dalga kıran'ın açıklamaları şöyle;
"Bu yıl bırakın ligin Haziran'da başlamasını 2020-21 sezonunun bile meçhul olduğunu düşnüyorum. Uzamanları dinliyorsanız, bu toplumun yüzde 60-70'i virüsü kapmadan sürü bağışıklığına geçilmeyeceğini söylüyorlar. Biz daha yüzde 1'indeyiz. Bu süreç uzun sürecek. Siz Eylül ayında statların dolacağına inanıyor musunuz?"
"Herkes çok ciddi fedakarlık yapıyor. Futbolcuların da bunun dışında kalması düşünülemez. Her şey yeniden yapılandılaracak, başka çaresi yok. Yönetimde görevli arkadaşlarımız var. Biz ne düşünürsek düşünelim UEFA ve TFF'ye bağlıyız. Alınacak kararlara göre gerçekleşecektir. Çok da acele etmeden doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yöneticilerimiz oyuncularla sürekli iletişim halinde. Para meselesine henüz gelmedik."
Dorukhan Toköz ile ortaya atılan iddialara cevap veren Adnan Dalgakıran: "Biz böyle şeyleri konuşmuyoruz. Yönetim seviyesinde kale alacağımız bir olay değil. Beşiktaş hakkında olumsuz konuşanlar hakkında gereğini yaparız ama bu durum üst yönetimin cevap vereceği bir konu değil."
Beşiktaş'ın transfer planlamasına da değinen başkan: "Planlama devamlı yapılıyor. Beşiktaş 3-5 yılı planlıyor. Planlama yaparken mevcut durum göz önüne alınır. Şartlar ne olacak bir fikrimiz yok, bazı şeylerin netleştirilmesi gerekiyor. Ondan sonra net bir plan yaparız." ifadelerini kullandı.
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