07 Nisan 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Adnan Dalgakıran'dan Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, A Spor'un sorularını yanıtladı. Karantina sürecini anlatan Dalgakıran, Dorukhan Toköz'ün durumu ve transfer planlamaları hakkında konuştu.
07.04.2020
ABONE OL

Adnan Dalga kıran'ın açıklamaları şöyle;

"Bu yıl bırakın ligin Haziran'da başlamasını 2020-21 sezonunun bile meçhul olduğunu düşnüyorum. Uzamanları dinliyorsanız, bu toplumun yüzde 60-70'i virüsü kapmadan sürü bağışıklığına geçilmeyeceğini söylüyorlar. Biz daha yüzde 1'indeyiz. Bu süreç uzun sürecek. Siz Eylül ayında statların dolacağına inanıyor musunuz?"

"Herkes çok ciddi fedakarlık yapıyor. Futbolcuların da bunun dışında kalması düşünülemez. Her şey yeniden yapılandılaracak, başka çaresi yok. Yönetimde görevli arkadaşlarımız var. Biz ne düşünürsek düşünelim UEFA ve TFF'ye bağlıyız. Alınacak kararlara göre gerçekleşecektir. Çok da acele etmeden doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yöneticilerimiz oyuncularla sürekli iletişim halinde. Para meselesine henüz gelmedik."

Dorukhan Toköz ile ortaya atılan iddialara cevap veren Adnan Dalgakıran: "Biz böyle şeyleri konuşmuyoruz. Yönetim seviyesinde kale alacağımız bir olay değil. Beşiktaş hakkında olumsuz konuşanlar hakkında gereğini yaparız ama bu durum üst yönetimin cevap vereceği bir konu değil."

Beşiktaş'ın transfer planlamasına da değinen başkan: "Planlama devamlı yapılıyor. Beşiktaş 3-5 yılı planlıyor. Planlama yaparken mevcut durum göz önüne alınır. Şartlar ne olacak bir fikrimiz yok, bazı şeylerin netleştirilmesi gerekiyor. Ondan sonra net bir plan yaparız." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Adnan Dalgakıran'dan Dorukhan Toköz açıklaması Adnan Dalgakıran'dan Dorukhan Toköz açıklaması 07.04.2020
Beşiktaş'ta öz kaynak dönemi Beşiktaş'ta öz kaynak dönemi 07.04.2020
Erdal Torunoğulları: Ben olsam ligi tescil ederim Erdal Torunoğulları: Ben olsam ligi tescil ederim 07.04.2020
Beşiktaş'tan 4 futbolcuya izin Beşiktaş'tan 4 futbolcuya izin 06.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ahmet Nur Çebi'den bağış açıklaması Ahmet Nur Çebi'den bağış açıklaması 06.04.2020
Boateng'den annesine sulu şaka! Boateng'den annesine sulu şaka! 05.04.2020
Erdal Torunoğulları'ndan Dorukhan Toköz açıklaması Erdal Torunoğulları'ndan Dorukhan Toköz açıklaması 05.04.2020
Dorukhan Toköz: Beşiktaş ile hiç para konuşmadım Dorukhan Toköz: Beşiktaş ile hiç para konuşmadım 05.04.2020
Beşiktaş'ın Cyle Larin planı suya düştü Beşiktaş'ın Cyle Larin planı suya düştü 04.04.2020
Beşiktaş'ta teklif var ısrar yok Beşiktaş'ta teklif var ısrar yok 04.04.2020
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 03.04.2020
Rıdvan Yılmaz hayalini yaşıyor Rıdvan Yılmaz hayalini yaşıyor 02.04.2020
Beşiktaş'ta yabancılar indirimi istemedi Beşiktaş'ta yabancılar indirimi istemedi 02.04.2020
Adnan Dalgakıran: Süper Lig'in devam etmesi zor Adnan Dalgakıran: Süper Lig'in devam etmesi zor 01.04.2020
Ahmet Nur Çebi: Sağlık spordan önce gelir Ahmet Nur Çebi: Sağlık spordan önce gelir 01.04.2020
Beşiktaş'ın gözü FIFA kararında Beşiktaş'ın gözü FIFA kararında 31.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in karantina günlerini anlattı! Volkan Demirel...
Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih...
Galatasaray'da Selçuk İnan duygulandırdı! Mustafa Cengiz'i aradı ve...
Tottenham resmen açıkladı! Heung-min Son karantinadan çıkıp...
Beşiktaş'ta Caner Erkin olmazsa B planı hazır!
Zekeriya Alp açıkladı! İki hakemin corona virüsü testi pozitif çıktı....
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör