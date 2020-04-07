07 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Miguel Trauco'dan Beşiktaş itirafı "Anlaşamadık"

Miguel Trauco'dan Beşiktaş itirafı Anlaşamadık
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

Saint Etienne forması giyen sol bek oyuncusu , itirafında bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Bir dönem ekiplerinden 'ın gündeminde yer alan Perulu sol bek , itirafında bulundu. 27 yaşındaki yıldız futbolcu Beşiktaş ile görüştüklerini ancak anlaşamadıklarını söyledi.

Trauco'nun açıklamaları şu şekilde;

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

"Kariyerimde Flamengo'da oynadığım uzun sürenin ardından daha da olgunlaşmış bir dönemdeyim. Oyunun bazı yönlerinde düzeltmem gereken yerler var. Orta alanda da oynayabileceğim. Sözleşmemin bitimine iki yıl daha var ve ben kulüpte çok mutluyum."

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"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜM"

"'da oynamak istiyorum ve o ligin gerçekten büyük hayranıyım. 'den Beşiktaş ve 'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık."

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINDA OYNAMAK İSTERİM"

"Hayalim dünyanın en iyi takımında görev yapmak. Marcelo, Robertson ve gibi örneklerden ilham almaya çalışıyorum."

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