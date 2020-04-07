Miguel Trauco'dan Beşiktaş itirafı "Anlaşamadık"
Saint Etienne forması giyen sol bek oyuncusu Miguel Trauco, transfer itirafında bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer itirafında bulundu. 27 yaşındaki yıldız futbolcu Beşiktaş ile görüştüklerini ancak anlaşamadıklarını söyledi.
Trauco'nun açıklamaları şu şekilde;
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
"Kariyerimde Flamengo'da oynadığım uzun sürenin ardından daha da olgunlaşmış bir dönemdeyim. Oyunun bazı yönlerinde düzeltmem gereken yerler var. Orta alanda da oynayabileceğim. Sözleşmemin bitimine iki yıl daha var ve ben kulüpte çok mutluyum."
"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜM"
"La Liga'da oynamak istiyorum ve o ligin gerçekten büyük hayranıyım. Türkiye'den Beşiktaş ve İspanya'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık."
"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINDA OYNAMAK İSTERİM"
"Hayalim dünyanın en iyi takımında görev yapmak. Marcelo, Robertson ve Roberto Carlos gibi örneklerden ilham almaya çalışıyorum."
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