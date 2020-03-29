29 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Marrone’den sakatlık uyarısı

Marrone’den sakatlık uyarısı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

A Spor'da katıldığı canlı yayında futbolcuların son durumları hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek herkesi şok eden , lige dönüşte futbolcuların fizik durumlarıyla ilgili tüm sorumluğu Stefano Marrone'ye verdi. Marrone şu anda liglere yaz tatilinden dönülmüş gibi bir idman programı hazırladığı bildirildi.

A Spor'da katıldığı canlı yayında futbolcuların son durumları hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek herkesi şok eden , lige dönüşte futbolcuların fizik durumlarıyla ilgili tüm sorumluğu Stefano Marrone'ye verdi. Marrone şu anda liglere yaz tatilinden dönülmüş gibi bir idman programı hazırladığı bildirildi. İtalyan kondisyoner Sergen'e verdiği raporda, "Yaz döneminden daha sıkı bir idman programı olmalı. Çünkü oksijen eksikliği sakatlık riskini artıracaktır" uyarısında bulunduğu öğrenildi.
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