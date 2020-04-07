Beşiktaş'tan Lucas Andersen sürprizi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen'den heyecanlandıran bir haber geldi. Danimarka basını, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yurt dışında oynamaya sıcak baktığını yazarken, bu takımın Beşiktaş olabileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen, transfere sıcak bakıyor. Birkaç gün önce 25 yaşındaki Danimarkalı sol kanat oyuncusu için Aalborg'un Norveçli sportif direktörü Olsen, "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyoruz. Bu yaz zaten bir satış planımız var, doğru fiyatı alırsak kimseye hayır demeyiz" açıklamasını yapmıştı.
"YURT DIŞINDA ŞANSINI DENEMEK İSTİYOR"
Danimarkalı gazeteci Mads Dreyer de dün yaptığı açıklamada, "Andersen bir kez daha yurt dışında şansını denemek istiyor" iddiasını ortaya attı. Dreyer, Aalborg'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncusuyla konuştuğunu ve bu bilgiyi aldığını paylaştı. Bu arada daha önce Beşiktaş'ta forma giyen eski file bekçisi Matias Asper'in de Lucas Andersen'in transferi için aracı olduğu iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...