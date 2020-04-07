Beşiktaş'tan Lucas Andersen sürprizi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen'den heyecanlandıran bir haber geldi. Danimarka basını, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yurt dışında oynamaya sıcak baktığını yazarken, bu takımın Beşiktaş olabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen, transfere sıcak bakıyor. Birkaç gün önce 25 yaşındaki Danimarkalı sol kanat oyuncusu için Aalborg'un Norveçli sportif direktörü Olsen, "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyoruz. Bu yaz zaten bir satış planımız var, doğru fiyatı alırsak kimseye hayır demeyiz" açıklamasını yapmıştı.

"YURT DIŞINDA ŞANSINI DENEMEK İSTİYOR"

Danimarkalı gazeteci Mads Dreyer de dün yaptığı açıklamada, "Andersen bir kez daha yurt dışında şansını denemek istiyor" iddiasını ortaya attı. Dreyer, Aalborg'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncusuyla konuştuğunu ve bu bilgiyi aldığını paylaştı. Bu arada daha önce Beşiktaş'ta forma giyen eski file bekçisi Matias Asper'in de Lucas Andersen'in transferi için aracı olduğu iddia edildi.

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