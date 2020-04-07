07 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Lucas Andersen sürprizi

Beşiktaş'tan Andersen sürprizi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2020

Beşiktaş'ta teknik direktör 'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen'den heyecanlandıran bir haber geldi. Danimarka basını, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yurt dışında oynamaya sıcak baktığını yazarken, bu takımın Beşiktaş olabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör 'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen, transfere sıcak bakıyor. Birkaç gün önce 25 yaşındaki Danimarkalı sol kanat oyuncusu için Aalborg'un Norveçli sportif direktörü Olsen, "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyoruz. Bu yaz zaten bir satış planımız var, doğru fiyatı alırsak kimseye hayır demeyiz" açıklamasını yapmıştı.

"YURT DIŞINDA ŞANSINI DENEMEK İSTİYOR"

Danimarkalı gazeteci Mads Dreyer de dün yaptığı açıklamada, "Andersen bir kez daha yurt dışında şansını denemek istiyor" iddiasını ortaya attı. Dreyer, Aalborg'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncusuyla konuştuğunu ve bu bilgiyi aldığını paylaştı. Bu arada daha önce Beşiktaş'ta forma giyen eski file bekçisi Matias Asper'in de Lucas Andersen'in transferi için aracı olduğu iddia edildi.

Burak Yılmaz ile N'Koudou arasında güldüren atışma haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Burak Yılmaz ile N'Koudou arasında güldüren atışma Burak Yılmaz ile N'Koudou arasında güldüren atışma
Beşiktaş'ta şok iddia! ''Ahmet Nur Çebi prim aldı'' Beşiktaş'ta şok iddia! ''Ahmet Nur Çebi prim aldı''
Beşiktaşlı yöneticiden flaş sözler: Ben olsam ligi tescil ederim Beşiktaşlı yöneticiden flaş sözler: Ben olsam ligi tescil ederim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör