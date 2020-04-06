07 Nisan 2020, Salı
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Burak Yılmaz ile N'Koudou arasında güldüren atışma
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Beşiktaş'ta güldüren bir diyalog yaşandı. Siyah-beyazlıların Fransız yıldızı Georges-Kevin N'Koudou, sosyal medya hesabından spor yaptığı anların görüntüsünü paylaştı. Kara Kartal'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz ise bu paylaşıma "Güçlüsün ama asist yapamıyorsun" yorumunu yaptı. N'Koudou ise Burak'a "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" yanıtı verdi.
Süper Lig'e verilen arada futbolcular kendilerini hazır tutamak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaşlı yıldız N'Koudou sosyal medyadan paylaşım yaparak çalışmasını takipçilerine gösterdi.
Burak Yılmaz paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Çok güçlüsün ama asist yapamıyorsun." yorumunda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaşlı yıldız, Burak'a "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" cevabını verdi.
İki ismin atışması takipçilerini güldürdü. Bu diyalog kısa sürede büyük ilgi gördü.
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