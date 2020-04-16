Eski Beşiktaşlı Daniel Amokachi'den Nijerya'ya yardım
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Amokachi, corona virüsü nedeniyle ülkesi Nijerya'da zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Amokachi yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla bir araya gelerek karantina boyunca gıda paketleri dağıtmak için anlaştık" diye konuştu.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Daniel Amokachi, corona virüsüyle mücadele kapsamında ülkesi Nijerya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.
Amokachi'nin eski takımı Everton'dan yapılan açıklamaya göre, iş adamı abisinden de destek alan Amokachi, bağışladıkları gıdaların paketlenmesi ve dağıtımında gönüllü olarak çalışıyor.
47 yaşındaki Nijeryalı, başkent Abuja'da diğer yardım gönüllüleriyle birlikte gıdaları her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Açıklamada görüşlerine ye verilen Amokachi, Nijerya'da nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "İşleri yoksa akşam evde yiyecek bir şeyleri de olmuyor. Arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla bir araya gelerek karantina boyunca gıda paketleri dağıtmak için anlaştık." ifadelerini kullandı.
Abuja'da sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Amokachi, "Bizim gıda dağıtımı için dışarı çıkma iznimiz var neredeyse her gün çalışıyoruz. Bizim yaptığımız şey sadece insan olmak." yorumunu yaptı.
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