16 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Eski Beşiktaşlı Daniel Amokachi'den Nijerya'ya yardım

Beşiktaş'ın eski yıldızından Nijerya'ya yardım
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2020

Beşiktaş'ın eski futbolcularından , corona virüsü nedeniyle ülkesi 'da zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Amokachi yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla bir araya gelerek karantina boyunca gıda paketleri dağıtmak için anlaştık" diye konuştu.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu , corona virüsüyle mücadele kapsamında ülkesi 'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.

Amokachi'nin eski takımı Everton'dan yapılan açıklamaya göre, iş adamı abisinden de destek alan Amokachi, bağışladıkları gıdaların paketlenmesi ve dağıtımında gönüllü olarak çalışıyor.

47 yaşındaki Nijeryalı, başkent Abuja'da diğer yardım gönüllüleriyle birlikte gıdaları her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine ye verilen Amokachi, Nijerya'da nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "İşleri yoksa akşam evde yiyecek bir şeyleri de olmuyor. Arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla bir araya gelerek karantina boyunca gıda paketleri dağıtmak için anlaştık." ifadelerini kullandı.

Abuja'da sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Amokachi, "Bizim gıda dağıtımı için dışarı çıkma iznimiz var neredeyse her gün çalışıyoruz. Bizim yaptığımız şey sadece insan olmak." yorumunu yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması! Temaslar oldu Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması! "Temaslar oldu"
Burak Yılmaz'dan flaş hamle! Maaş indirimi... Burak Yılmaz'dan flaş hamle! Maaş indirimi...
Beşiktaş'ta Baba Hakkı unutulmadı Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" unutulmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör