Beşiktaş'tan 'Dünya Sağlık Günü' paylaşımı! "İyi ki varsınız"
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü sürecinde gösterdikleri çaba ile en çok desteğe ihtiyaç duyan sağlık çalışanları için Beşiktaş'tan Dünya Sağlık Günü' paylaşımı geldi. Bir video paylaşan Beşiktaş, sağlık çalışanlarına "İyi ki varsınız" mesajı verdi.
Beşiktaş'tan corona virüsü sürecinde sağlık çalışanlarına moral olacak Dünya Sağlık Günü' paylaşımı geldi. Beşiktaş'ın yaptığı anlamlı paylaşımda Beşiktaş taraftarlarından video kesitleri yer aldı. 7 Nisan, Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Siyah - Beyazlı ekip ise sosyal medya hesaplarından bugünün önemine dikkat çekti ve yapılan paylaşım beğeni topladı.
BEŞİKTAŞ'TAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ PAYLAŞIMI!
7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında anlamlı bir paylaşımda bulunan Beşiktaş, corona virüsü sürecinde desteğe en çok ihtiyaç duyan sağlık personeline moral aşıladı. Beşiktaş yaptığı bu paylaşımda "Siyah günleri aydınlatan beyaz önlüklüler, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.
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