Beşiktaş Yönetimi 'Gidebilirsin' dedi! Karius: Şu anda başka bir yere gitmem

Beşiktaş'ta yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve kulüp yöneticisi Erdal Torunoğulları, Loris Karius ile yaptığı görüşmelerde gitmesi için izin verdi. Alman file bekçisi ise yönetimi şaşırttı: Corona virüsü konusunda Türkiye daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem.

Beşiktaş'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin ardından devam etmeyi düşünmediği Loris Karius'a yönetiminden ilginç bir teklif geldi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'nın katıldığı toplantıda yeni dönem için düzenlemeler yapacaklarını ifade eden siyah beyazlılar yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacaklarını Karius'a ilettiler.

Hürriyet'in haberine göre, bu zirvede yöneticilerin resmi olarak sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alman file bekçisine şu an gitmesi halinde izin vereceklerini de ilettiler.

Karius ise dünyada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü önlemler alındığını ifade ederek sözleşmesi bitene kadar İstanbul'da kalacağını belirtirken şu yanıtı verdi:

'iSTANBUL'DAYIM'

"Koronavirüs konusunda Türkiye daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem. Sezon sonunda ise takımdan ayrılırım. O güne kadar İstanbul'da kalır sözleşmemin şartlarını yerine getiririm"

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