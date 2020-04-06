06 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yönetimi 'Gidebilirsin' dedi! Karius: Şu anda başka bir yere gitmem

Yönetim 'Gidebilirsin' dedi! Karius: Şu anda gitmem
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

'ta yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında siyah beyazlı kulübün başkanı ve kulüp yöneticisi Erdal Torunoğulları, ile yaptığı görüşmelerde gitmesi için izin verdi. Alman file bekçisi ise yönetimi şaşırttı: Corona virüsü konusunda daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem.

'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin ardından devam etmeyi düşünmediği 'a yönetiminden ilginç bir teklif geldi.

Başkan ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'nın katıldığı toplantıda yeni dönem için düzenlemeler yapacaklarını ifade eden siyah beyazlılar yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacaklarını Karius'a ilettiler.

Hürriyet'in haberine göre, bu zirvede yöneticilerin resmi olarak sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alman file bekçisine şu an gitmesi halinde izin vereceklerini de ilettiler.

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Karius ise dünyada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü önlemler alındığını ifade ederek sözleşmesi bitene kadar İstanbul'da kalacağını belirtirken şu yanıtı verdi:

'iSTANBUL'DAYIM'

"Koronavirüs konusunda daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem. Sezon sonunda ise takımdan ayrılırım. O güne kadar İstanbul'da kalır sözleşmemin şartlarını yerine getiririm"

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