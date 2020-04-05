05 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Elneny için 1 yıllık yeni kiralama

Elneny için 1 yıllık yeni kiralama
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

, 30 Haziran 2019'da takıma katılan için 'e yeni bir teklifte bulunacak. İngiliz ekibine, Mısırlı oyuncunun "ekstra sezon"da kadroda tutulmak istendiği anlatılacak.

Siyah-beyazlılar; eğer kulübü o dönemde 'nin maaşının yarısını ödemek zorunda kalmak istemiyorsa, bir yıl daha 'ta oynamasına izin vermesini teklif edecek. Arsenal, Elneny'ye izin verirse bir yıllık daha kiralama anlaşması yapılacak, ekstra sezonun ödemesini de Beşiktaş yapacak. Siyah- beyazlılar bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da Elneny için kiralama bedeli ödemek istemiyor.

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