Beşiktaş'ta feda zamanı

Beşiktaş yönetimi yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da ücretlerle ilgili olarak oyunculardan "fedakarlık vakti geldi" diyerek indirim talep etti. Siyah-beyazlılar özellikle yüksek ücret alan isimlerle görüşerek, "Kimseyi mağdur etmek istemiyoruz ancak sizlerden gerekli fedakarlığı yapmanızı bekliyoruz" diyerek indirime gitmeleri gerektiğini açıkça dile getirdi.

Oyuncuların çoğunluğu yönetimin bu talebine olumlu yaklaşırken, bazıları ise bu teklife sıcak bakmadıklarını ifade ettiler. Yönetim de son sözünü söyledi: "Kabul edenlerle yola devam edilecek, etmeyenlerle yollar ayrılacak."

BOATENG'TEN 500 BİN EURO

Ara transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen Boateng ile yapılacak olan son görüşmede kendisinden bir yıl daha Beşiktaş'ta kalması istenecek ama şartların değiştiği anlatılacak. Kendisine gelecek yıl ödeneceği daha önce söylenen 1.7 milyon euro'nun şu şartlarda ödenmesinin imkansız olacağı söylenecek. Beşiktaş'ta ve İstanbul'da kalmaya devam etmek istiyorsa 500 bin euro'luk indirim yaparak en azından 1.2 milyon euro'ya maaşını düşürmesi istenecek.

GÖKHAN'A DA YENİ TEKLİF

Ara transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen Boateng ile yapılacak olan son görüşmede kendisinden bir yıl daha Beşiktaş'ta kalması istenecek ama şartların değiştiği anlatılacak. Kendisine gelecek yıl ödeneceği daha önce söylenen 1.7 milyon euro'nun şu şartlarda ödenmesinin imkansız olacağı söylenecek. Beşiktaş'ta ve İstanbul'da kalmaya devam etmek istiyorsa 500 bin euro'luk indirim yaparak en azından 1.2 milyon euro'ya maaşını düşürmesi istenecek.

YÜZDE 70 İNDİRİM TESTİ

Beşiktaş yönetimi pandemi yüzünden doğan mücbir sebepten dolayı indirim talep etme hakkını takımdan göndermeyi düşündüğü isimlerde de uygulayacak. Başta Lens olmak üzere Douglas ve Roco'dan ise yüzde 50 ila 70'e varan indirimler talep edildi. Üç oyuncuya da teklif edilen indirimin "makul" olduğu bildirimi yapıldı. İndirim talebinin kabul edilmemesi durumunda sözleşmelerin tek taraflı feshedileceği uyarısı yapıldı. Özellikle Douglas ve Roco'nun rakamlarında kesinlikle taviz verilmeyecek.

DİĞER