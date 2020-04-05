05 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson TL'ye dönecek

Atiba Hutchinson TL'ye dönecek
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2020

Teknik direktör 'ın yeni sezonda da kadroda tutulmasını istediği Atiba, hali hazırda 1 milyon euro ve 30 maçta oynaması durumunda 500 bin euro daha alacak. Şu anda 20 maç geçtiği için 300 bin euro prim almaya zaten hak kazandı. Siyah-beyazlı yönetim Atiba'ya aynen Türk oyunculara olduğu gibi TL üzerinde bir sözleşme önerdi.

5 milyon TL'ye 1 yıllık daha sözleşme teklif etti. Aynı şekilde eğer önümüzdeki sezon 30 maçta oynarsa 2.5 milyon TL daha prim vermeyi önerdi. En az 1 yıl daha futbol oynamak isteyen Atiba'nın bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Talisca Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Talisca Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi Talisca Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması! Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması!
Beşiktaş'tan flaş Boateng kararı! Beşiktaş'tan flaş Boateng kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör