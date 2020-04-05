05 Nisan 2020, Pazar
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Atiba Hutchinson TL'ye dönecek
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da kadroda tutulmasını istediği Atiba, hali hazırda 1 milyon euro ve 30 maçta oynaması durumunda 500 bin euro daha alacak. Şu anda 20 maç geçtiği için 300 bin euro prim almaya zaten hak kazandı. Siyah-beyazlı yönetim Atiba'ya aynen Türk oyunculara olduğu gibi TL üzerinde bir sözleşme önerdi.
5 milyon TL'ye 1 yıllık daha sözleşme teklif etti. Aynı şekilde eğer önümüzdeki sezon 30 maçta oynarsa 2.5 milyon TL daha prim vermeyi önerdi. En az 1 yıl daha futbol oynamak isteyen Atiba'nın bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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