05 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Acquah bombası!

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta bir süredir gizli olarak yürütülen harekatında bazı isimler de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birinin de teknik direktör 'ın 'dan öğrencisi olan olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, Malatyaspor'un sezon başında Serie A ekibi Torino'dan bonservis bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Bu takviyenin emekliliğe hazırlanan Atiba'nın yerine düşünüldüğü öğrenildi. Yalçın'ın Ganalı orta saha oyuncusu için "Atiba gibi çift yönlü oynayabiliyor. Çok kuvvetli ve oyun görüşü de bizim ligin standartlarının üstünde" raporunu verdiği öğrenilirken, idarecilerin de bunun üzerine harekete geçtiği dile getirildi. Acquah'ın sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor. yönetimi de ücretsiz olarak kadrosuna kattığı Ganalı oyuncudan gelir elde etmeyi hedeflediği için satışa sıcak bakıyor. Ancak bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil. Bütçeyi düşürmeyi hedefleyen ve yüksek ücretli transferlerden uzak durma kararı alan siyah-beyazlılar, Acquah'ı da düşük bedelle bitirmek istiyor. Görüşmeler sürerken Ganalı oyuncunun da 'ta forma giymek istediği gelen haberler arasında.

VAZGEÇİLMEZİYDİ

Afriyie Acquah, Yeni Malatyaspor'un başındayken Teknik Direktör 'ın vazgeçilmezlerinden biriydi ve 15 maçta oynadı. Yeni Malatyaspor'un, Vodafone Park'ta Sergen Yalçın yönetimiyle Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta Ganalı oyuncu bir golün asistini yapmıştı.

FİYATINI ARTIRDI

Piyasa değeri 2 milyon euro civarında olan , Malatyaspor'a bonservis bedeli olmadan gelmişti. Geldiği dönemde 1.8 milyon euro değerinde gösterilen 28 yaşındaki futbolcu, sezon başından bu yana fiyatını artırdı.

Kulüp kariyerinde 254 resmi maça çıkan 1.79 boyundaki futbolcu 10 gol, 9 asist üretti. Hiç kırmızı kart görmedi.

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