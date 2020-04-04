04 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a transferde önerilen isim: Andre Schürrle

Süper Lig devi için flaş transfer iddiası! Dortmund'dan...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

Bonservisi 'da bulunan, 'nın takımında kiralık olarak forma giyen Alman futbolcu 'nin menajerler aracılığıyla 'a önerildiği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Sezon sonunda Rus ekibinden Dortmund'a geri dönecek oyuncunun, sarı-siyahlı kulüple yola devam etmeyeceği ve 'a önerildiği belirtildi.

Bonservisi Bundesliga ekibi 'da bulunan 29 yaşındaki oyuncu, sol kanat, sağ kanat ve forvet hattında görev yapabiliyor.

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ANDRE SCHÜRRLE KİMDİR?

(d. 6 Kasım 1990), Borussia Dortmund takımında forma giyen Alman forvet oyuncusu. Futbola Ludwigshafener takımında başladı. 2011 yılında Mainz 05 takımından 8 milyon € bedelle Bayer 04 Leverkusen'e edildi.

André Schürrle 'ye 18 milyon £ karşılığında transfer oldu. İki sezondur Bayer 04 Leverkusen formasını giyen , Alman ekibinde 83 maçta 23 gole imza atmıştı.

2 Şubat 2015 tarihinde 30 milyon Euro'ya VfL Wolfsburg takımına transfer olmuştur. Yeşil-Beyazlı kulüp, transferi için 'in güçlü ekibi Chelsea ile görüşmelerini uzun zamandır sürdürdüğü yıldız futbolcu Andre Schürrle'yi renklerine bağladığını resmen açıkladı. Ülkesine dönüş yapan Alman hücum oyuncusunun, kendisini 2019 senesine kadar VfL Wolfsburg'a bağlayan resmi imzayı attığını duyurdu. Ancak 2016-17 sezonu yaz transfer döneminde 30 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olmuştur.

55 kez Almanya millî takımı formasını giyen hücum oyuncusunun 20 golü bulunuyor.

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