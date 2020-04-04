Talisca Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş'ta bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve kariyerini Çin'de sürdüren yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın geri döneceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, "Talisca çok soruluyor. Ciddi maliyetlerle futbolcu alacak durumumuz yok." dedi.

Adı son dönemde yeniden Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca ile ilgili siyah-beyazlıların İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, taraftarları üzen bir açıklamada bulundu. Bir Instagram hesabında canlı yayına katılan Dalgakıran, Brezilyalı yıldızın yüksek maliyetine dikkat çekerek transferin imkansız olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı yönetici Talisca transferiyle ilgili, "Talisca çok soruluyor. Ciddi maliyetlerle futbolcu alacak durumumuz yok, yok! 56 milyon Euro bütçemiz var. Normal şartlarda olsaydı, yeni kuracağımız takımda kurallar gereği bütçemizi 35 milyon Euro'ya düşürmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BİTİRİLMİŞ BİR KULÜP!"

Adnan Dalgakıran mali yönden kulübün zor durumda olduğunu da vurgulayıp, Fikret Orman yönetimine yüklendi. Dalgakıran, "Şu bilinsin. Beşiktaş, bitirilmiş bir kulüp. Önümüzde mücadele gerektiren 3 yıl var. Kulübümüzün işi kolay değil ama Beşiktaş düzlüğe çıkarılacaktır. Ancak bugün gündem bambaşka. Bizim reform çalışmalarımız var" diye konuştu.

"MENAJERLER FUTBOLCULARI YANLIŞ YOLA SÜRÜKLEYEBİLİR"

Son olarak Dorukhan Toköz ve menajerinin açıklamalarına değinen Dalgakıran, "Futbolcular, menajerlerine çok dikkat etsinler. Onları yanlış yola sürükleyebilirler. Her şey normal gibi hareket menajerler, futbolcuların geleceğini karartabilir. Dostça uyarayım" dedi.

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