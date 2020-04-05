05 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 isme vize çıktı! Ülkelerine dönüyorlar

4 isme vize çıktı! Ülkelerine dönüyorlar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında 'ta bazı yabancı oyuncular ülkelerine dönmek istediklerini siyah-beyazlı yönetime iletmişti. Başkan de, bazı şartlarıkabul etmeleri doğrultusunda gitmelerine izin vereceklerini oyunculara iletti. Bu şartları kabul eden futbolcular ülkelerine gidebilecek. İşte detaylar...

'in ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından kulüpler, bunun bir tatil değil zorunluluk olduğunu belirterek yabancı futbolcularına ülkelerine gitme izni vermemişti. Bu yasakta seyahat şartları ve Avrupa ülkelerindeki salgının durumu nedeniyle virüs kapma ihtimali yüksek olmasının etkisi de çok fazlaydı.

Ancak 'nin liglerin en iyi ihtimalle haziran ayında başlayacağını açıklamasının ardından yabancılardan ülkelerine dönme talepleri ardı ardına gelmeye başladı. Üst üste iki gün Ümraniye 'nde bir araya gelen yönetimi, talepleri değerlendirdi. Özellikle 'in ısrarcı olduğu belirtildi. Hollandalı futbolcunun yanı sıra Loris Karius ve Victor Ruiz ile birlikte Boateng de gidiş için resmen izin istedi.

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ÖZEL UÇAKLA GİDECEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre dört futbolcunun ısrarı sonrası Başkan ve ekibi, "Şartlarımız var. Kabul etmeniz halinde ailenizin yanına gidebilirsiniz" cevabını iletti. Futbolcular şartları kabul etti ve izni aldı. Hazırlık dönemi de göz önünde bulundurularak oyunculardan mayısın ilk haftasında İstanbul'da olmaları istendiği gelen bilgiler arasında. Dört oyuncunun özel uçaklarla 'den ayrılarak ailelerinin yaşadığı ülkelere gideceği belirtildi.

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