Beşiktaş'ta 4 isme vize çıktı! Ülkelerine dönüyorlar
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında Beşiktaş'ta bazı yabancı oyuncular ülkelerine dönmek istediklerini siyah-beyazlı yönetime iletmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi de, bazı şartlarıkabul etmeleri doğrultusunda gitmelerine izin vereceklerini oyunculara iletti. Bu şartları kabul eden futbolcular ülkelerine gidebilecek. İşte detaylar...
Süper Lig'in ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından kulüpler, bunun bir tatil değil zorunluluk olduğunu belirterek yabancı futbolcularına ülkelerine gitme izni vermemişti. Bu yasakta seyahat şartları ve Avrupa ülkelerindeki salgının durumu nedeniyle virüs kapma ihtimali yüksek olmasının etkisi de çok fazlaydı.
Ancak TFF'nin liglerin en iyi ihtimalle haziran ayında başlayacağını açıklamasının ardından yabancılardan ülkelerine dönme talepleri ardı ardına gelmeye başladı. Üst üste iki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, talepleri değerlendirdi. Özellikle Jeremain Lens'in ısrarcı olduğu belirtildi. Hollandalı futbolcunun yanı sıra Loris Karius ve Victor Ruiz ile birlikte Boateng de gidiş için resmen izin istedi.
ÖZEL UÇAKLA GİDECEKLER
Sabah'ta yer alan habere göre dört futbolcunun ısrarı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, "Şartlarımız var. Kabul etmeniz halinde ailenizin yanına gidebilirsiniz" cevabını iletti. Futbolcular şartları kabul etti ve izni aldı. Hazırlık dönemi de göz önünde bulundurularak oyunculardan mayısın ilk haftasında İstanbul'da olmaları istendiği gelen bilgiler arasında. Dört oyuncunun özel uçaklarla Türkiye'den ayrılarak ailelerinin yaşadığı ülkelere gideceği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...