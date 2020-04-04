Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden milli futbolcusu Dorukhan Toköz ile ilgili bir açıklama yaptı Siyah-beyazlı takımın yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın açıklamalarına yer verilen paylaşımda Dorukhan'ın menajeri olduğu iddia edilen Necdet Ergezen'in yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı yönelik iddialarını yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Torunoğulları'nun şu ifadelerine yer verildi:

Futbolcumuzun menajeri olduğunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olmayan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile görüşme gerçekleştirmemiştir. Yaptığı açıklamalar futbolcumuz Dorukhan'ı da zor durumda bırakmış, genç bir futbolcuyu kişisel reklamı uğruna kamuoyunun önünde zor durumda bırakmıştır.

Futbol ekonomisi dünya genelinde sıkıntılı bir durumdayken, Kulübümüzün de ekonomik durumu herkesin malumuyken; kamuoyuna açıklama yaparak bir baskı düzeni yaratıp asırlık çınar Kulübümüze kontrat dayatmaya çalışmak ancak eski düzenin sürdüğüne inanan bir menajerin yapacağı iştir.

Kendileri bu durumu alışkanlık haline getirmiş ve sistemi bu şekilde kurmuş olsa da bizim böye bir çalışma sistemimiz olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

Dorukhan In Kulübümüze ve Milli Takıma uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyorum.

Erdal Torunoğulları

Beşiktaş JK Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi





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