04 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması!

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

Kulübü, resmi internet sitesinden milli futbolcusu ile ilgili bir açıklama yaptı Siyah-beyazlı takımın yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın açıklamalarına yer verilen paylaşımda Dorukhan'ın menajeri olduğu iddia edilen 'in yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı yönelik iddialarını yalanladı.

'tan yapılan açıklamada Torunoğulları'nun şu ifadelerine yer verildi:

Futbolcumuzun menajeri olduğunu iddia eden 'in hiçbir etiğe uygun olmayan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile görüşme gerçekleştirmemiştir. Yaptığı açıklamalar futbolcumuz Dorukhan'ı da zor durumda bırakmış, genç bir futbolcuyu kişisel reklamı uğruna kamuoyunun önünde zor durumda bırakmıştır.

ekonomisi dünya genelinde sıkıntılı bir durumdayken, Kulübümüzün de ekonomik durumu herkesin malumuyken; kamuoyuna açıklama yaparak bir baskı düzeni yaratıp asırlık çınar Kulübümüze kontrat dayatmaya çalışmak ancak eski düzenin sürdüğüne inanan bir menajerin yapacağı iştir.

Kendileri bu durumu alışkanlık haline getirmiş ve sistemi bu şekilde kurmuş olsa da bizim böye bir çalışma sistemimiz olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

Dorukhan In Kulübümüze ve uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyorum.

Erdal Torunoğulları

Beşiktaş JK Futbol , Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi


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