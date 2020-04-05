Beşiktaş'ta yolcular belli

Süper Lig en erken Haziran ayında başlayacağı için "ekstra sezon" olarak adlandırılan dönem için Beşiktaş yönetimi önlemlerini aldı. Siyah-beyazlı yönetim daha önce Sergen Yalçın'la da görüşerek fikir birliğine vardığı gibi kiralık olarak forma giyen Karius, Diaby ve Rebocho'nun sözleşmelerini feshedecek.

Üç oyuncu menajerleri ve kulüpleriyle temas kuruldu. Kendilerine Mart ayı maaşları da ödendikten sonra Nisan ve Mayıs ayı alacaklarını bırakmaları talep edilecek, anlaşma olmazsa üç oyuncunun kiralık sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilecek.

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