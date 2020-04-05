05 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yolcular belli

Beşiktaş'ta yolcular belli
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

en erken Haziran ayında başlayacağı için "ekstra sezon" olarak adlandırılan dönem için yönetimi önlemlerini aldı. Siyah-beyazlı yönetim daha önce 'la da görüşerek fikir birliğine vardığı gibi kiralık olarak forma giyen Karius, Diaby ve Rebocho'nun sözleşmelerini feshedecek.

Üç oyuncu menajerleri ve kulüpleriyle temas kuruldu. Kendilerine Mart ayı maaşları da ödendikten sonra Nisan ve Mayıs ayı alacaklarını bırakmaları talep edilecek, anlaşma olmazsa üç oyuncunun kiralık sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilecek.

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