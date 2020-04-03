Beşiktaş'ta beklenen olmadı! 17 milyon...
Beşiktaş'ta istenilen katkıyı veremediği için sezon başında Belçika ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralanan Kanadalı oyuncu Cyle Larin, burada gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Belçika temsilcisinin, corona virüsü sebebiyle oyuncuyu almaktan vazgeçtiği belirtildi.
Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin burada sergilediği performansla göz doldurmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre Larin'in 2.4 milyon Euro (yaklaşık 17 milyon TL) olan satın alma opsiyonunu da sezonun bitimiyle kullanacağını ileten Belçika temsilcisi, corona virüsü (COVID- 19) salgını nedeniyle yaşanan kötü sürecin ardından bu kararını rafa kaldırdı.
Siyah-beyazlı yönetim, yaz döneminde 25 yaşındaki forvetten gelecek bonservis bedeline gözünü çevirmişti ve aynı zamanda oyuncunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaşından da kurtulacağı için bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyordu. Ancak yaşanan son gelişme ile tüm hesaplar bozuldu.
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