03 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta beklenen olmadı! 17 milyon...

Beşiktaş'ta beklenen olmadı! 17 milyon...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

'ta istenilen katkıyı veremediği için sezon başında ekiplerinden 'e kiralanan Kanadalı oyuncu , burada gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Belçika temsilcisinin, corona virüsü sebebiyle oyuncuyu almaktan vazgeçtiği belirtildi.

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı burada sergilediği performansla göz doldurmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre 'in 2.4 milyon Euro (yaklaşık 17 milyon TL) olan satın alma opsiyonunu da sezonun bitimiyle kullanacağını ileten Belçika temsilcisi, corona virüsü (COVID- 19) salgını nedeniyle yaşanan kötü sürecin ardından bu kararını rafa kaldırdı.

Siyah-beyazlı yönetim, yaz döneminde 25 yaşındaki forvetten gelecek bonservis bedeline gözünü çevirmişti ve aynı zamanda oyuncunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaşından da kurtulacağı için bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyordu. Ancak yaşanan son gelişme ile tüm hesaplar bozuldu.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! haberin devamı

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