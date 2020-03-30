30 Mart 2020, Pazartesi
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Oscar Cordoba'dan Arsenal itirafı
Beşiktaş'ın efsane kalecilerinden Oscar Cordoba, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Arsenal'in kapısından döndüğünü dile getirdi.
İspanyol gazetesi Marca'ya konuşan Cordoba, "2001 yılında Kolombiya Milli Takım ile Copa Amerika'yı kazanmış, 2003'te Fransa'da Konfederasyon kupası oynamıştık. İngiltere'den Arsenal ile görüştüm. Türk telefonumda 9, İtalyan telefonumda 7 cevapsız çağrı vardı. Arsene Wenger beni aramıştı. Sonra görüştük. Arsenal'e gidecektim. Premier Lig hayalimdi ama olmadı" itirafında bulundu.
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