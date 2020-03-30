30 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Oscar Cordoba'dan Arsenal itirafı

Oscar Cordoba'dan Arsenal itirafı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

'ın efsane kalecilerinden , siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde 'in kapısından döndüğünü dile getirdi.

İspanyol gazetesi Marca'ya konuşan Cordoba, "2001 yılında Kolombiya Milli Takım ile Copa Amerika'yı kazanmış, 2003'te 'da Konfederasyon kupası oynamıştık. 'den ile görüştüm. Türk telefonumda 9, İtalyan telefonumda 7 cevapsız çağrı vardı. beni aramıştı. Sonra görüştük. Arsenal'e gidecektim. hayalimdi ama olmadı" itirafında bulundu.

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