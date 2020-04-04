Beşiktaş'tan flaş Boateng kararı!

Beşiktaş'ın kış transfer döneminde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını Kevin-Prince Boateng ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sezon sonunda yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayıracağı iddia edildiği Ganalı yıldızı uygun bir maliyetle kadrosunda tutmak için harekete geçti.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündem Kevin-Prince Boateng... Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kiraladığı yıldız futbolcunun takımdaki durumu henüz netleşmedi. Sabah'ın haberine göre, Kısa süre öncesine kadar sözleşmesinde 1 yıl daha kiralama opsiyonu olan 33 yaşındaki Ganalı futbolcu ile yola devam edilip edilmeme noktasında mali açıdan olumsuz fikir vardı. Ancak yönetim teknik heyetin raporu doğrultusunda çare arayışına girişti.

ÜCRETİNDE İNDİRİM İSTENECEK

Kara Kartal, yarım sezon için 350 bin Euro ödeyeceği Boateng'e opsiyonunu uzatması halinde 1 milyon 750 bin Euro daha vermek zorunda kalacak. Takım maliyetini düşürmekten başka seçeneği olmayan yönetim, Ganalı 10 numaraya indirimli teklif götürmeyi de seçenekleri arasına almış durumda. Beşiktaş'ın, transferin kısır geçme ihtimaline karşı Boateng konusunu acele etmeden çözmeye çalıştığı öğrenildi.

MAAŞ BÜTÇESİ AŞAĞI ÇEKİLECEK

Beşiktaş, liglerin ertelenmesinin ardından transferi de beklemeye aldı. Yönetim, bu konuda hamle yapmadan önce takımdan gidecek isimlerin açacağı bütçeyi görmek ve ayrılacaklardan gelir elde edilip edilemeyeceğine bakmak istiyor. Takım maliyetinde ciddi şekilde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, 53 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30-35 milyon Euro arasına çekmeyi amaçlıyor. Bunun için de kiralık sözleşmesi bitecek olan futbolcular ve bonservisle gönderilebilecek isimlerin durumları beklenecek. Açılan bütçe ölçüsünde transferde somut adımlar atılacak.

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