04 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sessizliğini bozdu! "Ne kontrat ne para..."

Dorukhan sessizliğini bozdu! Ne kontrat ne para...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

Son dakika! Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ın genç oyuncusu , hakkında çıkan spekülasyonlara yönelik açıklama yayınladı. Toköz, "Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun adı ile geçiyordu.

Beşiktaş'ta bu sezon sakatlığından dolayı fazla forma şansı bulamayan Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, genç oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşamadıklarını açıklamıştı.

Sosyal medyadan bir duyuruda bulunan Ergezen, "Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz gelmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Transfer spekülasyonlarına yönelik açıklama yayınlayan Dorukhan Toköz şu ifadeleri kullandı:

"Ben 'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."

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