26 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer raporu ortaya çıktı! Transfer istediği mevkiler...

Sergen Yalçın'ın transfer raporu ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.03.2020

'ta ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen teknik direktör , yeni sezon öncesi yönetime raporunu sundu. Buna göre 47 yaşındaki çalıştırıcı 4 mevkiye transfer istedi. İşte ayrıntılar...

Teknik Direktörü Süper Lig'e corona virüsü salgını nedeniyle verilen zorunlu arada gelecek sezonla ilgili raporunu hazırladı. Konuyu görüşmek üzere asbaşkan Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile bir araya gelen Yalçın; Karius, Elneny, Rebocho, Diaby ve Boateng'in bu sezon kiralık sözleşmelerinin sona ereceğini hatırlatarak takımda büyük boşluklar oluşacağını söyledi.

Her sezon aynı şeyi yaşamamak adına transferde kiralık oyuncu alınmamasını isteyen Yalçın, bonservis bedeli olmayan ya da maliyeti düşük isimlere yönelmek gerektiğini belirtti. Bu fikir yönetim tarafından da kabul gördü.

Son dakika: Beşiktaş'tan Talisca açıklaması

ÖNCELİK KALEDE

Toplantıda takviye yapılacak mevkiler de masaya yatırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre genç hoca, en büyük problemi kalede yaşadıklarını ve önceliğin bu mevkiye verilmesini istedi. Kaleyi sağlama aldıktan sonra sol bek, ön libero ve forvete yapılmasının şart olduğunu da belirtti.

Corona virüsü sebebiyle transfer piyasasının oldukça sakin geçmesi beklenirken siyah- beyazlılarda elden çıkarılabilecek oyuncuların durumuna göre de stoper, sağ kanat ve 10 numara transferi gündeme gelecek.

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! G.Saray'ın eski yıldızı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! G.Saray'ın eski yıldızı... Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! G.Saray'ın eski yıldızı...
Elneny'nin paylaşımı on binlerce beğeni aldı! Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda Elneny'nin paylaşımı on binlerce beğeni aldı! "Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda"
Boateng'den güldüren paylaşım! Evde basın toplantısı... Boateng'den güldüren paylaşım! Evde basın toplantısı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör