02 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan transfer bombası! Yalçın Lang'ı gözüne kestirdi...

Beşiktaş'tan transfer bombası! Yalçın yıldız ismi gözüne kestirdi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Vida’yı yüksek bedelle satmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Werder Bremen’de kiralık oynayan Michael Lang’ı takibe aldı.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. , WyScout sistemi üzerinden bol bol maç izliyor, notlar alıyor.

Gelecek sezon elinde çok dar bütçe bulunacağını bilen 47 yaşındaki teknik adam en doğru ismi bulmak istiyor. Yüksek maliyeti nedeniyle gelecek sezon kadroda olması beklenmeyen Vida'nın yerine oyuncu arayan Sergen'in dikkatini; bonservisi B. Mönchengladbach'ta olan ve şu anda Werder Bremen'de kiralık oynayan Michael Lang çekti.

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Asıl mevkii olan stoperin yanı sıra sağ bekte de oynayabilen İsviçreli oyuncunun 1.2 milyon euro'luk satın alma bedeli Bremen'in kullanmayacak olması da avantaj görünüyor. Sergen Yalçın tarafından scout ekibine gönderilen ve yönetimin de üzerinde çalıştığı 29 yaşındaki ismin 500-600 bin euro'ya alınma ihtimali araştırılıyor.

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