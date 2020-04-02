02 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz saçlarını kazıttı

Burak Yılmaz saçlarını kazıttı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak da saç kazıtma akımına katıldı... Saçlarını 'sıfır' kestiren tecrübeli golcü ardından hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Daha önce Hazard ve Bellerin de saçlarını kazıtmıştı. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak da saç kazıtma akımına katıldı... Saçlarını 'sıfır' kestiren tecrübeli golcü ardından hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Daha önce Hazard ve Bellerin de saçlarını kazıtmıştı. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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