Beşiktaş'ta şok gelişme! Yönetimin talebini reddettiler

Halihazırda maddi sıkıntı içinde bulunan ve corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından kaybı daha da artan Beşiktaş'ta yönetim, futbolcuların maaşında indirim yapmak için kolları sıvasa da yabancı futbolcuların maaşlarında indirime gitmeye yanaşmadığı öğrenildi.

Süper Lig'in askıya alınmasının yol açtığı maddi zararın yanı sıra koronavirüs salgını nedeniyle bağış kampanyasını da ertelemek zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, futbol takımının bütçesini azaltmak için düğmeye bastı.

Milliyet'te yer alan habere göre ilk etapta yabancı futbolcularla ön görüşme yaparak yıllık ücretlerinde indirim için nabız yoklayan siyah-beyazlılar hiç kimseden olumlu yanıt alamadı.

Sözleşmesi süren oyuncularla temasa geçen idarecilerin bu isimlerle 2. görüşmeyi yapacağı aktarıldı. Yönetimin kafasındaki planın yüzde 50 indirim olduğu ortaya çıktı.

Barcelona ve Juventus'un bile oyuncularından indirim istediği bu dönemde harcamaları azaltmaya kararlı olan yönetimin ikinci etapta yüksek maaş alan yerlilerle masaya oturacağı bildirildi.

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