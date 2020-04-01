Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi! Türkiye'ye dönecek mi?
Beşiktaş'ın 2017/2018 sezonu ara transfer döneminde Orlando City'den transfer ettiği ancak istenen performansı sergileyememesi sebebiyle sezon başında Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, Belçika ekibinde adeta küllerinden doğdu. Zulte Waregem ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kanadalı futbolcunun geleceği ise büyük merak konusu oldu. İşte detaylar...
Sezon başında Belçika'nın Zulte Waregem ekibine kiralanan Cyle Larin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ajansspor'un haberine göre Belçika ekibi, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından Beşiktaş'a Larin'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını belirtip oyuncuyu siyah-beyazlı takıma yolladı. Ancak Kanadalı futbolcu, artık Türkiye'de oynamak istemediğini söyledi.
YÖNETİMDE ŞÜPHE UYANDIRDI
Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi ve 2.5 milyon Euro alacağı bulunan Larin, yönetimden sadece 1.2 milyon Euro talep etti. Larin'in Beşiktaş'a dönmek yerine parasının yarısında vazgeçmek istemesiyse yönetimde şüphe uyandırdı. Siyah-beyazlılar, Kanadalı forvetin Zulte Waregem ile danışıklı dövüş içine girmiş olabileceğini düşünerek "İki sezonda Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro alacakken yarısından vazgeçiyorsun. Yoksa gerçek hak edişin bu mu? Bu şartlarda yıllık 1 milyon 250 bin Euro'yu nereden kazanacaksın? Gitmek istiyorsan bonservis bedelini getir" diyerek rest çekti.
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