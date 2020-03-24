24 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

"Corona virüsü belirtisi yok"

Corona virüsü belirtisi yok
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.03.2020

Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol, siyahbeyazlı erkek takımının teknik ekip ve oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi bulunmadığını söyledi.

Şenol, takımının doktoru Ayhan Optur ile konuştuğunu belirterek, "Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde virüs belirtisi yok" dedi. Şenol, "Basketbol takımımız F.Bahçe ile 15 gün, ile 8 gün önce oynadı. Ondan sonra teknik ekip ve oyuncular bir araya gelmedi. 15 gün geçene kadar bekleyeceğiz. Belirti olmazsa bir şey yapmayacağız" diye konuştu. Dünyada yaşanan salgın sonrası liglerin nasıl bitirileceği yönündeki görüşlerini aktaran Şenol, "İki gün önce FIBA ile toplantımız oldu. İki ihtimal üzerinde duruyorlar. Bu salgın mayıs ayı sonuna kadar biterse organizasyonları oynatmayı düşünüyorlar. Bu olmazsa ağustos sonunda hazırlık maçları yerine Sekizli Final olmasının doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta 10 numaraya Alman panzeri! Beşiktaş'ta 10 numaraya Alman panzeri!
Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması
Galatasaray ve Beşiktaş'ta kimler risk altında? İşte cevabı Galatasaray ve Beşiktaş'ta kimler risk altında? İşte cevabı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör