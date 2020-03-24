"Corona virüsü belirtisi yok"

Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol, siyahbeyazlı erkek basketbol takımının teknik ekip ve oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi bulunmadığını söyledi.

Şenol, basketbol takımının doktoru Ayhan Optur ile konuştuğunu belirterek, "Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde virüs belirtisi yok" dedi. Şenol, "Basketbol takımımız F.Bahçe ile 15 gün, Bursa ile 8 gün önce oynadı. Ondan sonra teknik ekip ve oyuncular bir araya gelmedi. 15 gün geçene kadar bekleyeceğiz. Belirti olmazsa bir şey yapmayacağız" diye konuştu. Dünyada yaşanan salgın sonrası liglerin nasıl bitirileceği yönündeki görüşlerini aktaran Şenol, "İki gün önce FIBA ile toplantımız oldu. İki ihtimal üzerinde duruyorlar. Bu salgın mayıs ayı sonuna kadar biterse organizasyonları oynatmayı düşünüyorlar. Bu olmazsa ağustos sonunda hazırlık maçları yerine Sekizli Final olmasının doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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