Atan-tutan iyi olacak

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği raporda, "Atanımız ve tutanımız iyi olmalı, buna özen göstermeliyiz" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon transfer çalışmaları doğrultusunda yönetime verdiği raporda iki bölgeye özellikle hassasiyet gösterilmesini istedi. Özellikle forvet ve kaleci konusundaki fikirleri hala sabit olan başarılı teknik adam, aynı şekilde stoper ve ön libero konusunda da ilk başta söylediklerinin arkasında olduğunu yineledi. İlk günden beri, "İyi bir takımın atanı ve tutanı çok iyi olmalı" diyen Sergen Yalçın, yönetimden iyi bir kaleci ve ceza sahasında yakaladı mı kesinlikle gole çevirecek bir forvet istiyor. Sergen Yalçın'a göre, kaleci ve forvetin yanı sıra oyun aklı olacak 10 numarada riske girmemek gerekiyor. Sergen için Elneny'nin yerine alınacak oyuncuyla, Vida'nın yerine gelecek stoper; yazdığı listede yer alan 10-15 oyuncu arasından seçilebilir.

TELEKONFERANS TOPLANTISI YARIN

Beşiktaş'ta liglerin tatil edilmesi, Sergen Yalçın'ın transfer raporunu yönetime erken vermesini sağladı. Başarılı teknik adam daha önce hazırladığı listeyi milli maç arasından sonra yönetime sunacaktı. Sergen, transfer raporunu Başkan Ahmet Nur Çebi ile transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile paylaştı. Sergen'in raporu üzerinden yönetiminin bir çalışma yapacağı ve yarın telekonferans yöntemiyle kulübün en tepesindeki 4 ismin bu raporu değerlendireceği bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

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