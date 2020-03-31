Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte hedefteki isim

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsaya çevirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Portekiz basını, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların Porto forması giyen Diogo Leite ile ilgilendiğini duyurdu.

Takımın başında Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar başladı. Bu sezon lige neredeyse havlu atan ve yeni sezonda zirve yarışını sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturmayı planlayan siyah-beyazlılar savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Enzo Roco ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de gündeme gelen Diogo Leite'nin transferi için düğmeye bastı.

VALENCIA DA TALİP

O Jogo gazetesine göre, 21 yaşındaki savunmacı için en ciddi aday olarak Valencia gösterilirken Sapo Desporto, Beşiktaş'ın da devredeki takımlardan biri olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Portekizli stoper için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 13 maçta 908 dakika süre alan Diogo, 1 gol ve 1 asistle oynadı.





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