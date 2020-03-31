Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte hedefteki isim
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsaya çevirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Portekiz basını, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların Porto forması giyen Diogo Leite ile ilgilendiğini duyurdu.
Takımın başında Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar başladı. Bu sezon lige neredeyse havlu atan ve yeni sezonda zirve yarışını sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturmayı planlayan siyah-beyazlılar savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Enzo Roco ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de gündeme gelen Diogo Leite'nin transferi için düğmeye bastı.
VALENCIA DA TALİP
O Jogo gazetesine göre, 21 yaşındaki savunmacı için en ciddi aday olarak Valencia gösterilirken Sapo Desporto, Beşiktaş'ın da devredeki takımlardan biri olduğunu belirtti.
Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Portekizli stoper için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
Bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 13 maçta 908 dakika süre alan Diogo, 1 gol ve 1 asistle oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...