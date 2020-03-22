22 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Yunus Mallı hamlesi

Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca! Terim ısrarla istemişti...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

Yeni sezon çalışmalarına start veren 'ta gözler gurbetçi futbolculara çevrildi. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve bu doğrultuda ve 'yı merkez üssü haline getiren siyah-beyazlılar, sezon başında 'ın da gündemine gelen milli futbolcu 'yı kadrosuna katmak istiyor. Kara Kartal, koronavirüs salgınının ardından yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandıracak.

Yakın tarihte ve gibi örneklere sahip olan ve onlar gibi potansiyeli yüksek isimler arayan , transferde ve 'yı merkez üssü haline getirecek.

Sabah'ın haberine göre, son gurbetçi transferini geçen yıl Güven Yalçın ile yapan siyah-beyazlıların geniş listesinde hem tecrübeli hem de genç isimler yer alıyor. Bunların içerisinde devre arası da gündeme gelen Wolfsburg'un Union Berlin'e kiraladığı yer alan önemli futbolculardan. 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübüyle 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, devre arası Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşım sergilemişti.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Öte yandan da sezon başında 'in isteği doğrultusunda Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istemiş ancak 'nın satışının gerçekleşmemesi nedeniyle askıya alınmıştı.

MERT YILMAZ DA LİSTEDE

Listede 'in ikinci takımında oynayan U21 milli futbolcusu sağ bek Mert Yılmaz'ın adı da öne çıkmış durumda. Beşiktaş tüm dünyayı saran Koronavirüs salgının önüne geçilmesinin ardından hamlelerine başlayacak.

Beşiktaş'tan flaş koronavirüs önlemi! F.Bahçe ile maç yapmışlardı... haberin devamı

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