Beşiktaş'ta kemer sıkma vakti
Yeni kontratlar için en yüksek oyuncu maaşı yıllık 1 milyon Euro olarak kararlaştırıldı. Sözleşmeleri sona erecek Gökhan Gönül ve Caner’e de bu tarifeden kontrat teklif edilecek
Corona virüsü salgını sonrası dünya futbolunda ciddi bir küçülme yaşanacağı öngörülürken, Beşiktaş da kolları sıvadı… Siyah- Beyazlı yöneticiler, kulüplerin en büyük yükü olan oyuncu maaşları ile ilgili çok önemli bir karar aldı. Bundan sonra yapılacak sözleşmelerde yılık tavan ücretin 1 milyon Euro olması kararlaştırıldı.
Yönetim geri adım atmayacak
Beşiktaş yönetimi bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve mevcut maaşları 1 milyon 750 bin Euro olan Gökhan Gönül ile Caner'e de tavan fiyat olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacak. Hiçbir şekilde bu rakamın üzerine çıkılmayacak.
Sözleşmelerde revize...
Artık daha düşük maliyetli transferler yapacak olan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden oyunculardan da fedakarlık isteyecek. Yüksek maaş alan ve indirime yanaşmayan oyunculara yollar ayrılacak.
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