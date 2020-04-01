01 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kemer sıkma vakti

Beşiktaş'ta kemer sıkma vakti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Yeni kontratlar için en yüksek oyuncu maaşı yıllık 1 milyon olarak kararlaştırıldı. Sözleşmeleri sona erecek ve ’e de bu tarifeden kontrat teklif edilecek

Corona virüsü salgını sonrası dünya futbolunda ciddi bir küçülme yaşanacağı öngörülürken, da kolları sıvadı… Siyah- Beyazlı yöneticiler, kulüplerin en büyük yükü olan oyuncu maaşları ile ilgili çok önemli bir karar aldı. Bundan sonra yapılacak sözleşmelerde yılık tavan ücretin 1 milyon olması kararlaştırıldı.

Yönetim geri adım atmayacak

Beşiktaş yönetimi bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve mevcut maaşları 1 milyon 750 bin Euro olan ile 'e de tavan fiyat olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacak. Hiçbir şekilde bu rakamın üzerine çıkılmayacak.

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Sözleşmelerde revize...

Artık daha düşük maliyetli transferler yapacak olan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden oyunculardan da fedakarlık isteyecek. Yüksek maaş alan ve indirime yanaşmayan oyunculara yollar ayrılacak.

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