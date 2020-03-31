Hüseyin Yücel'den Kagawa'ya: Biz Japonları akıllı adam zannederdik
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel, bir sosyal medya yayınına açıklamalarda bulundu. Yücel, siyah-beyazlıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Shinji Kagawa için, "Biz Japonları akıllı adam zannederdik" ifadelerini kullandı.
Katıldığı bir sosyal medya yayınında konuşan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel, Shinji Kagawa transferinin perde arkasını anlattı.
Yücel, "Kagawa transferi biraz kısmet oldu. Transfer döneminin kapanmasına 2 saat kalmıştı. 2 milyon euro gibi rakamlardan bahsediliyordu. '750 bin euro teklif edelim, ne kaybederiz' dedim. Başkan da 'Ayıp olur, 900 bin euro yapalım.' dedi." ifadesini kullandı.
Yücel, "Kagawa için 900 bin Euro teklif ettik, menajeri de olumlu döndü. Enteresan tarafı daha sonra İspanya'da ikinci lig takımında oynadı. Biz Japonları akıllı adam zannederdik. Çok enteresan." diye konuştu.
KAGAWA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Japon futbolcu, 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta 14 lig maçına çıktı ve 4 gol 2 asistle oynadı.
Bonservis Borussia Dortmund'da olan Kagawa sezon sonunda tercihini İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'dan yana kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...