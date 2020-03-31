31 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Hüseyin Yücel'den Kagawa'ya: Biz Japonları akıllı adam zannederdik

Flaş sözler! Biz Japonları akıllı adam zannederdik
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

'ın eski yöneticisi , bir yayınına açıklamalarda bulundu. Yücel, siyah-beyazlıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı için, "Biz Japonları akıllı adam zannederdik" ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir yayınında konuşan 'ın eski yöneticisi , transferinin perde arkasını anlattı.

Yücel, "Kagawa transferi biraz kısmet oldu. döneminin kapanmasına 2 saat kalmıştı. 2 milyon euro gibi rakamlardan bahsediliyordu. '750 bin euro teklif edelim, ne kaybederiz' dedim. Başkan da 'Ayıp olur, 900 bin euro yapalım.' dedi." ifadesini kullandı.

Yücel, "Kagawa için 900 bin Euro teklif ettik, menajeri de olumlu döndü. Enteresan tarafı daha sonra 'da ikinci lig takımında oynadı. Biz Japonları akıllı adam zannederdik. Çok enteresan." diye konuştu.

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KAGAWA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Japon futbolcu, 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta 14 lig maçına çıktı ve 4 gol 2 asistle oynadı.

Bonservis 'da olan Kagawa sezon sonunda tercihini İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'dan yana kullanmıştı.

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