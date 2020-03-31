Hüseyin Yücel'den Kagawa'ya: Biz Japonları akıllı adam zannederdik

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel, bir sosyal medya yayınına açıklamalarda bulundu. Yücel, siyah-beyazlıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Shinji Kagawa için, "Biz Japonları akıllı adam zannederdik" ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir sosyal medya yayınında konuşan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel, Shinji Kagawa transferinin perde arkasını anlattı.

Yücel, "Kagawa transferi biraz kısmet oldu. Transfer döneminin kapanmasına 2 saat kalmıştı. 2 milyon euro gibi rakamlardan bahsediliyordu. '750 bin euro teklif edelim, ne kaybederiz' dedim. Başkan da 'Ayıp olur, 900 bin euro yapalım.' dedi." ifadesini kullandı.

Yücel, "Kagawa için 900 bin Euro teklif ettik, menajeri de olumlu döndü. Enteresan tarafı daha sonra İspanya'da ikinci lig takımında oynadı. Biz Japonları akıllı adam zannederdik. Çok enteresan." diye konuştu.

KAGAWA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Japon futbolcu, 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta 14 lig maçına çıktı ve 4 gol 2 asistle oynadı.

Bonservis Borussia Dortmund'da olan Kagawa sezon sonunda tercihini İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'dan yana kullanmıştı.

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