31 Mart 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ın gözü FIFA kararında

Corona virüsü salgını nedeniyle birkaç ülke hariç futbol durma noktasına gelirken, kulüplerin gözü FIFA'nın bu hafta içi yapacağı açıklamaya çevrildi. Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntı, liglerin ertelenmesiyle had safhaya ulaşan Beşiktaş da çıkacak kararı bekliyor.
31.03.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'ın gözü FIFA kararında Beşiktaş'ın gözü FIFA kararında 31.03.2020
Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması 31.03.2020
Les Ferdinand: Beşiktaş adam olduğum kulüptür Les Ferdinand: Beşiktaş adam olduğum kulüptür 30.03.2020
Boateng ailesinden yeni video! Karantinada böyle eğlendiler Boateng ailesinden yeni video! Karantinada böyle eğlendiler 29.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ın gözü Anderson Talisca'da Beşiktaş'ın gözü Anderson Talisca'da 29.03.2020
Boateng önce güvenlik oldu sonra evinde parti verdi | İZLEYİN Boateng önce güvenlik oldu sonra evinde parti verdi | İZLEYİN 28.03.2020
Beşiktaş'ta Adem Ljajic gözden çıkarıldı Beşiktaş'ta Adem Ljajic gözden çıkarıldı 28.03.2020
Ljajic gözden çıkarıldı Ljajic gözden çıkarıldı 27.03.2020
Yalçın: Resmi açıklama gelmeden antrenmanları başlatmayacağım Yalçın: Resmi açıklama gelmeden antrenmanları başlatmayacağım 26.03.2020
Beşiktaş'ın corona virüsü test sonuçları negatif! Beşiktaş'ın corona virüsü test sonuçları negatif! 26.03.2020
Boateng'den güldüren paylaşım! Evde basın toplantısı... Boateng'den güldüren paylaşım! Evde basın toplantısı... 25.03.2020
Beşiktaş'ta test sonuçları belli oldu Beşiktaş'ta test sonuçları belli oldu 24.03.2020
Beşiktaş'ta corona virüsü tedbiri Beşiktaş'ta corona virüsü tedbiri 24.03.2020
Sergen Yalçın'dan corona virüsü sözleri Sergen Yalçın'dan corona virüsü sözleri 24.03.2020
Sergen Yalçın corona virüsü testine girecek Sergen Yalçın corona virüsü testine girecek 23.03.2020
Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması 23.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Unai Emery...
Fenerbahçeli Vedat Muriç için flaş transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim 20'lik yıldızı istedi
Ateş Kara açıkladı! "Fatih Terim'in taburcu olması..."
Corona virüsü Fenerbahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp
Fatih Terim taburcu oldu sosyal medya yıkıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör