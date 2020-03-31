Beşiktaş'ın gözü FIFA kararında

Corona virüsü salgını nedeniyle birkaç ülke hariç futbol durma noktasına gelirken, kulüplerin gözü FIFA'nın bu hafta içi yapacağı açıklamaya çevrildi. Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntı, liglerin ertelenmesiyle had safhaya ulaşan Beşiktaş da çıkacak kararı bekliyor.

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