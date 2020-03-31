31 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni Atiba’sı Bachirou

Kartal yeni Atiba'sını buldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Atiba ile 1 yıl daha devam etmek isteyen Beşitkaş, yıldız oyuncunun veliahtını olarak belirledi...

, Atiba'nın gidişi sonrası oluşacak boşluğu ile dolduracak… Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı ile 1 yıl daha devam etmek isteyen , Atiba sonrası kriz yaşamamak için önlemini erken aldı. Malmölü Bachirou'nun sezon sonunda transfer edilmesi planlandı.

1 SEZON BİRLİKTE OYNAYACAKLAR

Kartal'da Atiba ile Bachirou'nun önümüzdeki sezonu birlikte geçirmesi hedefleniyor. Kanadalı'nın bırakmasıyla ise 29 yaşındaki Bachirou'ya, orta alanın liderliğinin teslim edilmesi düşünülüyor. Bachioru'nun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kartal yeni Atiba'sını buldu haberin devamı

BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Malmö formasıyla iki kez Beşiktaş'a rakip olan Komorlar uyruklu futbolcu, oldukça atletik ve hızlı bir isim. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Bachirou için, Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Malmö ile temasa geçmesi bekleniyor.

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