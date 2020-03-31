Beşiktaş'ın yeni Atiba’sı Bachirou

Atiba ile 1 yıl daha devam etmek isteyen Beşitkaş, yıldız oyuncunun veliahtını Fouad Bachirou olarak belirledi...

Beşiktaş, Atiba'nın gidişi sonrası oluşacak boşluğu Fouad Bachirou ile dolduracak… Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı ile 1 yıl daha devam etmek isteyen Kartal, Atiba sonrası kriz yaşamamak için önlemini erken aldı. Malmölü Bachirou'nun sezon sonunda transfer edilmesi planlandı.



1 SEZON BİRLİKTE OYNAYACAKLAR



Kartal'da Atiba ile Bachirou'nun önümüzdeki sezonu birlikte geçirmesi hedefleniyor. Kanadalı'nın bırakmasıyla ise 29 yaşındaki Bachirou'ya, orta alanın liderliğinin teslim edilmesi düşünülüyor. Bachioru'nun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO



Geçtiğimiz sezon Malmö formasıyla iki kez Beşiktaş'a rakip olan Komorlar uyruklu futbolcu, oldukça atletik ve hızlı bir isim. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Bachirou için, Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Malmö ile temasa geçmesi bekleniyor.

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