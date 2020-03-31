31 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Rekortmen Kartallar

Rekortmen Kartallar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

kadrosunun 3 tecrübeli ismi , Burak Yılmaz ve 13 sezondur Süper Lig'de oynuyorlar. Gökhan (354), Burak (318) ve Caner'in (295) Süper Lig'de oynadığı toplam maç sayısı 967.

kadrosunun 3 tecrübeli ismi , Burak Yılmaz ve 13 sezondur Süper Lig'de oynuyorlar. Gökhan (354), Burak (318) ve Caner'in (295) Süper Lig'de oynadığı toplam maç sayısı 967. Üç oyuncunun (Gökhan - 30 bin 169, Burak - 24 bin 944 - Caner 20 bin 755) Süper Lig'de forma giydikleri toplam dakika sayısı ise 75 bin 868 dakika. Yani bu oyuncular hayatlarının 1264.4 saatini ve 52.6 gününü Süper Lig için harcamışları. Attıkları gol sayısı ise (Burak 185, Caner 17 ve Gönül 16) toplam 218.

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