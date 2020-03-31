31 Mart 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Rekortmen Kartallar
Beşiktaş kadrosunun 3 tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Caner Erkin 13 sezondur Süper Lig'de oynuyorlar. Gökhan (354), Burak (318) ve Caner'in (295) Süper Lig'de oynadığı toplam maç sayısı 967.
Beşiktaş kadrosunun 3 tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Caner Erkin 13 sezondur Süper Lig'de oynuyorlar. Gökhan (354), Burak (318) ve Caner'in (295) Süper Lig'de oynadığı toplam maç sayısı 967. Üç oyuncunun (Gökhan - 30 bin 169, Burak - 24 bin 944 - Caner 20 bin 755) Süper Lig'de forma giydikleri toplam dakika sayısı ise 75 bin 868 dakika. Yani bu oyuncular hayatlarının 1264.4 saatini ve 52.6 gününü Süper Lig için harcamışları. Attıkları gol sayısı ise (Burak 185, Caner 17 ve Gönül 16) toplam 218.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...