30 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı

Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.03.2020

, koronavirüs önlemleri kapsamında bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yetkililer, tüm vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaparken, sosyal mesafe gibi birçok konuda da uyarılarda bulunuluyor. Bu bağlamda da bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaparak tedbiri elden bırakmadı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, aynı anda platforma bağlandı ve olağan toplantı seyrinde birçok konuyu ele aldı.
Ayrıca Başkan ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan flaş Talisca yanıtı Sergen Yalçın'dan flaş Talisca yanıtı
Sergen Yalçın 5 ismin biletini kesti! Sergen Yalçın 5 ismin biletini kesti!
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör