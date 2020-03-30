30 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi!

Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

Mali açıdan yaşadığı krizi bazı isimleri elden çıkararak gidermeye çalışacak 'a müjdeli bir haber geldi. Siyah-beyazlı takımın bu sezon randıman alamadığı isimlerden Georges-Kevin N'Koudou'ya bir talip çıktı.

Sezon başında Tottenham'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusuna eski kulübü Nantes'ın talip olduğu ileri sürüldü. 'de istediği başarıyı yakalayamayan N'Koudou için Fransızlar'ın gelecek yıl için plan yaptığı öğrenildi. Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle bu süreçte bekleyen Nantes'ın kötü günlerin geride kalmasının ardından 'a teklif yapabileceği kaydedildi. , Kevin N'Koudou'yu 3-4 milyon Euro'ya satmayı planlıyor.

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