Les Ferdinand: Beni Beşiktaş adam etti

Beşiktaş'ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'deki günlerini ve siyah-beyazlı formayla yaşadığı zaferleri unutmadığını ifade ederek, "Beşiktaş, benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Beşiktaş'ta olgunlaştım" dedi. Ferdinand, Kovid-19 için "Evde kal" çağrılarına da destek verdi.

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