30 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Les Ferdinand: Beni Beşiktaş adam etti

Les Ferdinand: Beni Beşiktaş adam etti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

'ın unutulmaz İngiliz futbolcusu , siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.

'deki günlerini ve siyah-beyazlı formayla yaşadığı zaferleri unutmadığını ifade ederek, ", benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Beşiktaş'ta olgunlaştım" dedi. Ferdinand, Kovid-19 için "Evde kal" çağrılarına da destek verdi.

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