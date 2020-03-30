30 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Loris Karius imzayı attı

Loris Karius imzayı attı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

Teknik direktör 'ın, maçından sonra "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" dediği konusunda dün flaş bir haber geldi. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 'ya şikayet ettiği ortaya çıkan Alman file bekçisinin, 'le her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Hertha'nın kaleci antrenörü Zsolt Petry'in talebi doğrultusunda 'un da kadrosunda düşünmediği Karius ile anlaştığı kaydedildi. Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla'nın yaşadığı Berlin'e dönmek istediği vurgulandı.

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