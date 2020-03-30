30 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Marcelo Beşiktaş'a mı dönüyor?

Marcelo Beşiktaş'a mı dönüyor?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

Siyah-beyazlı takımda geçirdiği bir sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen Marcelo'nun 'a dönüşü kesin gibi... 'deki performansının ardından 'a 7 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı stoperi heyecan sardı.

'da son dönemde mutsuz olan ve bu ülkeden iyice soğuyan Marcelo'nun 'a dönüş için can attığı öğrenildi. Kulübü da 1 yıl daha sözleşmesi kalan Marcelo'dan para kazanmak istediği öğrenildi. Lyon, oyuncunun Beşiktaş'a gidişine şimdiden yeşil ışık yaktı.

Loris Karius imzayı attı haberin devamı

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