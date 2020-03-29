Boateng ailesinden yeni video! Karantinada böyle eğlendiler

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada evde vakit geçiren Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, sosyal medyada eğlenceli videolar paylaşmaya devam ediyor. Boateng, son olarak Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde eşi ve oğluyla beraber evde futbol oynadı.

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