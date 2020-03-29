Marcelo Beşiktaş'a dönüyor
Fransız Food Mercato, Lyon’un sezon sonunda Marcelo’nun yeniden Beşiktaş’a geri dönmesine izin vereceğini iddia etti. Beşiktaş transfere olumlu yaklaşırken, son karar Sergen Yalçın'da.
Beşiktaş'ta Marcelo Guedes sesleri yeniden yükselmeye başladı. Lyon'da taraftarlarla yaşadığı olay sonrasında takımdan ayrılma kararı alan Marcelo için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-beyazlı formayı unutmayan Brezilyalı için yönetim Fransız ekibinin kesin kararını bekliyor. Fransız Food Mercato, Lyon'un sezon sonunda Marcelo'nun Beşiktaş'a dönmesine izin vereceğini iddia etti. 2021 sonunda sözleşmesi bittiğinde 34 yaşında olacak Brezilyalı stoperden son sezonunda para kazanmak isteyen Lyon'un, sezon sonunda da teklif gelirse değerlendireceğini iddia edildi.
BAĞINI HİÇ KOPARMADI
Marcelo'nun eşi Tatiene Guedes, Fransa'ya gittiklerinden beri Beşiktaş ile bağlarını hiç koparmadı. İnstagram üzerinden sık sık Beşiktaşlı taraftarla sohbet ediyor. Türkiye ile ilgil bir çok paylaşım yapıyor.
SADECE BEŞİKTAŞ!
Daha önce verdiği röportajda, "Bir gün Türkiye'ye dönersem, sadece Beşiktaş'ta oynarım" diyen tecrübeli savunma oyuncusu için siyah-beyazlı taraftarlar, 'Come to Beşiktaş' mesajları atmaya devam ediyor.
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