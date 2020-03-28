28 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Corona virüsü salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüpleri sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. İspanya'nın Kulübü; Beşiktaş, Nacional, Palmeiras ve Napoli'yi etiketleyerek 4 efsanesini saymasını istedi. Beşiktaş bu meydan okumaya kısa sürede yanıt verdi. Siyah beyazlı ekip bu meydan okumayı aynı şekilde Fenerbahçe'ye yöneltti. Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul eden sarı-lacivertliler de , , Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında göstererek karışılık verdi.

Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında sosyal medya hesabından düzenlenen '' oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Beşikaş, İspanyol ekibi 'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya , Les Ferdinand, ve yanıtını verdi.

Siyah-beyazlılar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve 'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.

Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, , , Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi. Sarı-lacivertliler de paylaşımının altına Sheffield United, Bayern Münih, Barcelona ve Fiorentina'yı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu. İki ezeli rakip arasındaki bu meydan okuma binlerce beğeni aldı.


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