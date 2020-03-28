Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap!

Corona virüsü salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüpleri sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. İspanya'nın Real Betis Kulübü; Beşiktaş, Nacional, Palmeiras ve Napoli'yi etiketleyerek 4 efsanesini saymasını istedi. Beşiktaş bu meydan okumaya kısa sürede yanıt verdi. Siyah beyazlı ekip bu meydan okumayı aynı şekilde Fenerbahçe'ye yöneltti. Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul eden sarı-lacivertliler de Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında göstererek karışılık verdi.

Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Beşikaş, İspanyol ekibi Real Betis'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson yanıtını verdi.

Siyah-beyazlılar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.

Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi. Sarı-lacivertliler de paylaşımının altına Sheffield United, Bayern Münih, Barcelona ve Fiorentina'yı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu. İki ezeli rakip arasındaki bu meydan okuma binlerce beğeni aldı.





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