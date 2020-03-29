29 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ilk hedef Elneny

Beşiktaş'ta ilk hedef Elneny
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

, transferde ilk olarak Elneny’yi yeniden takıma kazanıdrmaya çalışacak. Mısırlı yıldız için ’e bir yıl daha kiralama teklifi yapılacak

Elneny ile yola devam etmek istiyor… Teknik direktör 'ın transferle ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı.

Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için 'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı. Elneny'nin başka talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim de bu durumu koz olarak kullanma kararı aldı.

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