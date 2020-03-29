29 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta planlar suya düştü! 250 milyon TL...

Beşiktaş'ta planlar suya düştü! 250 milyon TL...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

'ın 19 Mart'ta (19.03) saat 19.03'te başlatmayı düşündüğü kampanyası salgını nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Bu kampanyanın 2021 yılında yapılacağı konuşulurken, bu süreçte siyah-beyazlılar 'de kendi evinde oynayacağı 4 maçın gelirlerinden de mahrum kaldı. bu 4 maçtan yaklaşık 16 milyon TL gelir bekliyordu. İşte detaylar...

Siyah-beyazlı kulübün Mart ayında başlatmayı planladığı kampanyası salgını sebebiyle mecburi olarak rafa kaldırılırken kasaya girmesi amaçlanan gelirler de sekteye uğradı. Sabah'ın haberine göre; 1 yıla yayılacak süreçte ilk etapta 100 milyon TL, toplamda ise 250 milyon TL kazanç bekleniyordu. Ancak, Koronavirüs salgını nedeniyle kampanyanın başlangıcı önce Ekim-Kasım aylarına sonra da 2021 yılına ertelendi.

Marcelo Beşiktaş'a dönüyor

HER AY 30 MİLYON TL FAİZ ÖDEMESİ

'ta kayıp bununla da sınırlı değil. Ayda 30 milyon TL faiz ödemesi olan siyah-beyazlılarda kalan 8 haftanın 4'ü içeride oynanacaktı. Maç günü gelirleri olarak yaklaşık ortalama 3-4 milyon TL'den de mahrum kalan Kartal, 'den gelen muhtemel galibiyet primlerinden de oldu. İddaa'dan gelir alınamaması yönetimi düşündürüyor.

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