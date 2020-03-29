Beşiktaş'ta planlar suya düştü! 250 milyon TL...
Beşiktaş'ın 19 Mart'ta (19.03) saat 19.03'te başlatmayı düşündüğü bağış kampanyası corona virüsü salgını nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Bu kampanyanın 2021 yılında yapılacağı konuşulurken, bu süreçte siyah-beyazlılar Süper Lig'de kendi evinde oynayacağı 4 maçın gelirlerinden de mahrum kaldı. Kara Kartal bu 4 maçtan yaklaşık 16 milyon TL gelir bekliyordu. İşte detaylar...
Siyah-beyazlı kulübün Mart ayında başlatmayı planladığı bağış kampanyası Koronavirüs salgını sebebiyle mecburi olarak rafa kaldırılırken kasaya girmesi amaçlanan gelirler de sekteye uğradı. Sabah'ın haberine göre; 1 yıla yayılacak süreçte ilk etapta 100 milyon TL, toplamda ise 250 milyon TL kazanç bekleniyordu. Ancak, Koronavirüs salgını nedeniyle kampanyanın başlangıcı önce Ekim-Kasım aylarına sonra da 2021 yılına ertelendi.
HER AY 30 MİLYON TL FAİZ ÖDEMESİ
Beşiktaş'ta kayıp bununla da sınırlı değil. Ayda 30 milyon TL faiz ödemesi olan siyah-beyazlılarda kalan 8 haftanın 4'ü içeride oynanacaktı. Maç günü gelirleri olarak yaklaşık ortalama 3-4 milyon TL'den de mahrum kalan Kartal, TFF'den gelen muhtemel galibiyet primlerinden de oldu. İddaa'dan gelir alınamaması yönetimi düşündürüyor.
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